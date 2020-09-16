91-річний патріарх Філарет одужав від коронавірусу



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Найближчим часом патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви та буде звершувати богослужіння

Філарет отримав негативний результат тесту на Covid-19

Патріарх Філарет одужав від коронавірусу. Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на Covid-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано.



«Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії. Святійший владика дякує архієреям, духовенству, парафіянам і усім, хто молився і переживав за нього під час його хвороби», – йдеться у повідомленні.



Також предстоятель Філарет висловив глибоку вдячність лікарям та медичному персоналу, які опікувалися ним, і усім лікарям, які, ризикуючи власним здоров’ям, знаходяться поруч із хворими.



У Київській патріархії поінформували, що найближчим часом патріарх Філарет продовжить трудитись на благо Церкви та буде звершувати богослужіння.

Як повідомлялося 4 вересня, патріарх Філарет захворів на коронавірус, його було доставлено до лікарні.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2958 людей. Це на 53 випадки більше, ніж днем раніше (2905). Одужали за минулу добу – 1514 осіб (днем раніше – 1267), померли 76 – (53). Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 162660 людей, одужали 72324 осіб, летальних випадків – 3340.