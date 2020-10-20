«Бачите – ожив»: Філарет розповів, як подолав коронавірус



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Філарет розповів, як подолав коронавірус

Філарет розповів, що досить швидко, менше, ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти

Почесний патріарх ПЦУ, який перехворів на коронавірус, Філарет заявив, що йому Бог допоміг подолати хворобу.

Про це він розповів в ефірі України 24.

Філарет розповів, що досить швидко, менше, ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти.

«Два тижні лежав в реанімації. Але Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу і, бачите,– ожив», – сказав він.

За словами Філарета, він вірить у вічне життя, тому страху не відчував.

Філарет додав, що зараз ситуація з медициною в країні важка, але лікарям треба дякувати за їх працю.

Як повідомлялося 4 вересня, патріарх Філарет захворів на коронавірус, його було доставлено до лікарні.

Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.