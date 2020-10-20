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    Здоров'я

    «Бачите – ожив»: Філарет розповів, як подолав коронавірус

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    Філарет розповів, як подолав коронавірус - «Бачите – ожив»: Філарет розповів, як подолав коронавірус
    Філарет розповів, як подолав коронавірус

    Філарет розповів, що досить швидко, менше, ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти

    Почесний патріарх ПЦУ, який перехворів на коронавірус, Філарет заявив, що йому Бог допоміг подолати хворобу.

    Про це він розповів в ефірі України 24.

    Філарет розповів, що досить швидко, менше, ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти.

    «Два тижні лежав в реанімації. Але Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу і, бачите,– ожив», – сказав він.

    За словами Філарета, він вірить у вічне життя, тому страху не відчував.

    Філарет додав, що зараз ситуація з медициною в країні важка, але лікарям треба дякувати за їх працю.

    Як повідомлялося 4 вересня, патріарх Філарет захворів на коронавірус, його було доставлено до лікарні.

    Варто зазначити, що під час богослужінь у Володимирському соборі 91-річний патріарх Філарет дотримувався усіх вимог карантину.

    16 вересня експатріарх УПЦ КП Філарет одужав від коронавірусу.
    Філарет хвороби коронавірус
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