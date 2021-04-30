Мендель отримає нову посаду від Зеленського

Мендель тимчасово продовжує виконувати обов’язки прессекретарки Зеленського

Прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента й буде радницею із міжнародних комунікацій. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов’язки прессекретарки Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

«Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв’язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ», – зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

«Юлія Володимирівна має відмінні зв’язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена й заповнена», – додав Подоляк.

Нагадаємо, журналістку Юлію Мендель призначили прессекретаркою президента в 2019 році.

Згодом з нею стався скандал, коли Мендель відштовхнула від президента журналіста «Радіо Свобода». Тоді вона говорила, що не тримається за свою посаду.

Нагадаємо, Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

Мендель долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова».



