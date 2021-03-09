Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках

Володимир Зеленський уже ввійшов у підручники історії і ще ввійде туди, зазначила Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель похвалилася, що глава держави Володимир Зеленський увійде в підручники історії за боротьбу з олігархатом, повну трансформацію країни і розвиток України як конкурентної держави.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

«Він уже ввійшов туди, ну він шостий президент України, звичайно. Він уже ввійшов туди, щойно виграв ці вибори, з такою електоральною революцією він відразу має увійти в історію», – вважає вона.

Мендель також зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках.

«Він уже ввійшов і ще ввійде, і буде багато чого написано: і про ту саму боротьбу з олігархатом, і про повну трансформацію країни, про виведення її на абсолютно інший глобальний рівень, про розвиток нас як абсолютно конкурентної держави. Я думаю, [увійде] як людина, яка буде формулювати ось цю самоідентичність нашу, яку, на жаль, намагалися спростити якимись формулами, які ніяк не накладалися, які він добре дуже інтуїтивно розуміє», – додала прессекретарка Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський став президентом у 2019 році, на виборах за нього проголосувало 30,24% виборців. У другому турі, який відбувся 21 квітня, за Зеленського проголосувало 73,22% українців.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий.