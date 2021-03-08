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    Мендель похвалилася, що іменем Зеленського вже називають дітей

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    Юлія Мендель похвалилася, що іменем Зеленського вже називають дітей - Мендель похвалилася, що іменем Зеленського вже називають дітей
    Юлія Мендель похвалилася, що іменем Зеленського вже називають дітей

    Мендель зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках

    Прессекретарка глави держави Юлія Мендель похвалилася, що іменем президента Володимира Зеленського вже називають дітей.

    Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

    Відповідаючи на запитання, чи називатимуть іменем Зеленського вулиці, Мендель зазначила, що його іменем уже називають дітей.

    «Я не знаю як вулиці, я цим не займаюся, але серед імен уже є Зеленський. Бачили, що найекзотичніші імена, там є ім'я Зеленського», – розповіла вона.

    Мендель також зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках.

    До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

    Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

    Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий...

    Теги: політика Володимир Зеленський Юлія Мендель
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