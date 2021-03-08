Юлія Мендель похвалилася, що іменем Зеленського вже називають дітей

Мендель зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках

Прессекретарка глави держави Юлія Мендель похвалилася, що іменем президента Володимира Зеленського вже називають дітей.

Про це Мендель розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Гордон».

Відповідаючи на запитання, чи називатимуть іменем Зеленського вулиці, Мендель зазначила, що його іменем уже називають дітей.

«Я не знаю як вулиці, я цим не займаюся, але серед імен уже є Зеленський. Бачили, що найекзотичніші імена, там є ім'я Зеленського», – розповіла вона.

Мендель також зазначила, що про Зеленського в майбутньому ще багато чого напишуть у підручниках.

До слова, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман розповіла, що її співбесіда на посаду відбувалася у форматі пресбрифінгу перед вісьмома людьми.

Юлія Мендель також дала характеристику своїм керівникам: колишньому главі Офісу президента Андрію Богдану та його наступнику Андрію Єрмаку.

Богдана Мендель обізвала «потерянным» і юридично грамотним. А от нинішнього керівника Офісу президента прессекретарка осипала цілою купою улесливих слів: сильний, мудрий, імпозантний, надійний, командний, масштабний, сміливий...