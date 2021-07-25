Як замінити паперову трудову на електронну: інструкція

Уся трудова діяльність, яка була до 2004 року, буде внесена до Реєстру застрахованих осіб

Оформлення е-трудової: як потрапити до Реєстру застрахованих осіб

В Україні триває впровадження електронних трудових книжок, і оформити документ в цифровому форматі можуть всі охочі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Олену Орлову, начальницю відділу формування електронних трудових книжок управління інформаційних систем ГУ ПФУ у Київській області.

Вона нагадала, що з 10 червня набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів з обліку трудової діяльності в електронній формі.

«Це буде наповнення Реєстру застрахованих осіб, відомості у нас і зараз наповнюються, з 2000 року, і триватимуть. Тобто вся трудова діяльність, яка була до 2004 року, буде внесена до Реєстру застрахованих осіб», – пояснила фахівчиня.

За її словами, щоб замінити паперовий документ на електронний, страхувальник повинен подати сканкопію трудової книжки на портал Пенсійного фонду України, де вона буде оброблена.

«Відомості будуть в Реєстрі застрахованих осіб після виконання цього звернення. І видається на руки застрахованій особі ця паперова трудова книжка. Тільки за бажанням. Якщо найманий співробітник захоче продовжувати паперову, тоді буде у нього паперова. Зараз у нас триває наповнення Реєстру застрахованих осіб персоніфікованими відомостями, бо вже подається звітність 2000 року», – пояснила представниця ПФУ.

Вона додала, що користуватися електронним документом дуже зручно.

«Зараз вже не потрібно особисте звернення людини до Пенсійного фонду. Можна зайти в «особистий кабінет», скористатися кваліфікаційним електронним підписом і подати заяву на призначення пенсії. Можна буде подати будь-яку заяву онлайн, яка, наприклад, передбачає призначення, перерахунок, можна замовити будь-яку довідку. Також можна записатися в електронну чергу на відвідування Пенсійного фонду і не стояти в чергах», – зазначила Орлова.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року Верховна рада України ухвалила закон, який переводить облік трудової діяльності працівника в електронний формат. Українцям обіцяють забезпечити електронну трудову книжку, а паперову викинути на смітник історії. Проте станеться це аж за п’ять років – саме стільки триватиме перехідний період.

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