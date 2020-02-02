В Україні набув чинності закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства



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До юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю застосовуватиметься попередження

Сьогодні, 2 лютого, законопроєкт №1233 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)» офіційно набув чинності.

Він був опублікований у виданні Верховної Ради «Голос України».

Згідно законопроєкту вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Так, тепер фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

До юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Однак, зазначається, що якщо таке порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – воно карається у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

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