Яка погода буде в Україні на Новий рік: прогноз синоптика

1 січня вночі місцями невеликі опади, температура повітря 0+4 градуси

У передноворічні суботу та неділю, 30 і 31 грудня, очікується невелике похолодання. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. «30 грудня сьогоднішні західні дощі атмосферного фронту підуть на схід. Тому сьогодні дощитиме на Правому березі України, а завтра - на Лівому. Завтра, 30 грудня, похолодає на Заході,



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Синоптична карта на 31 грудня

1 січня вночі місцями невеликі опади, температура повітря 0+4 градуси

У передноворічні суботу та неділю, 30 і 31 грудня, очікується невелике похолодання. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«30 грудня сьогоднішні західні дощі атмосферного фронту підуть на схід. Тому сьогодні дощитиме на Правому березі України, а завтра - на Лівому. Завтра, 30 грудня, похолодає на Заході, очікується вдень -1+4 градуси, на решті території України +2+7, на Півдні до +10 градусів. У неділю, 31 грудня, на Заході та Півночі пройдуть невеликі дощ та мокрий сніг. Вдень 31 грудня буде холоднувато на Заході та Півночі, -1+4, на Сході, у Центрі до +7, на Півдні до +9 градусів», - написала вона.

За прогнозами синоптика, 1 січня вночі місцями невеликі опади, температура повітря 0+4 градуси, на Заході України, у Чернігівській, Сумській, Харківській областях 0-3 градуси морозу. Вдень 1 січня без істотних опадів, потепліє до +2+8 градусів.

Діденко також розповіла, яка погода очікується у столиці.

«У Києві сьогодні - дощ, завтра - без опадів. 31 грудня є ймовірність мокрого снігу і похолодає. У ніч на 1 січня у столиці близько нуля, вдень 1 січня +4+6 градусів», - сказала синоптик.