Зима наближається: синоптики попередили українців про мокрий сніг у понеділок

У Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця

У п'яти областях України суттєво погіршиться погода

У понеділок, 30 листопада, синоптики прогнозують у низці областей України значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У більшості південних та центральних областей мокрий сніг та дощ, в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значні опади, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь; на решті території місцями невеликий мокрий сніг, на Сумщині помірний, у південно-східній частині без істотних опадів. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу (вночі до 5° морозу), на високогір'ї Карпат 5-10° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні до 8° тепла).

У Києві сьогодні місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Напередодні рятувальники попередили про погіршення погоди 30 листопада.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.