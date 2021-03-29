Якщо КС дозволить, парламент буде розпущений, – президентка Молдови Санду

У Молдові склалася ситуація, що парламент може бути розпущений відповідно до вимог Конституції

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що Конституційний суд встановлює можливість розпуску парламенту. Про це вона оголосила на брифінгу, передає кореспондент «Главкому».

«Я вирішила скликати сьогодні засідання Конституційного суду, щоби з’ясувати наявність підстав для розпуску парламенту. Це – компетенція КС. Якщо Конституційний суд скаже, що такі обставини є, – я розпущу парламент. Засідання Конституційного суду триває в цей момент», – сказала Санду.

За словами президентки Молдови, парламент мав змогу двічі затвердити професійний уряд. «Він цього не зробив. Люди вже не мають часу на ці брудні ігри, їм потрібен відповідальний парламент та відповідальний уряд», – сказала Санду.

За її словами, у Молдові склалася ситуація, що парламент може бути розпущений відповідно до вимог Конституції.

«Це (непризначення голови уряду двічі впродовж трьох місяців – ред.) – легальні умови для розпуску парламенту. При цьому, багато парламентарів стверджують, що діють в інтересах громадян, але продовження цієї ситуації навпаки буде проти інтересів громадян», – сказала Санду.

Санду додала, що рішення парламенту призвели до блокування зовнішньої фінансової допомоги, яку отримувала Молдова й ситуація в умовах кризи коронавірусу дії депутатів, що саботують розв’язання проблем – недопустимі.

«За останні три місяці депутати, які контролювали більшість парламенту, ухвалювали рішення, які робили життя громадян ще складнішим», – додала вона.

Раніше «Главком» детально писав про те, як молдовський парламент двічі відмовлявся підтримати кандидатуру на очільника уряду. При цьому Санду вносила кандидатури кандидатів, які завідомо не мали б підтримки серед депутатів.

Нагадаємо, новообрана президентка Мая Санду вступила на посаду наприкінці грудня, але більшість у парламенті досі залишається під контролем соціалістів. Ще на початку каденції Санду соратники експрезидента Ігоря Додона у парламенті розставили політичні пастки для нової адміністрації.

Вони ухвалили суперечливі закони, які загрожують негативними наслідками для країни, в той час, коли політичну відповідальність за це буде лежати на новій команді. Однак політичне протистояння не просто не завершене, воно тільки набирає обертів.