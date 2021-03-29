Крок вперед чи два назад? Як Санду розпускає молдовський парламент

Додон програв бій Санду, але попереду справжня битва

Після президентських виборів у Молдові пройшло чотири місяці. Проте республіка досі залишається без прем’єр-міністра. Парламент двічі не підтримав президентські кандидатури очільника уряду і це означає, що дуже скоро Санду ймовірно досягне своєї цілі й розпустить парламент.

Молдовський політикум знову опинився на роздоріжжі. Новообрана президентка Мая Санду вступила на посаду наприкінці грудня, але більшість у парламенті досі залишається під контролем соціалістів. Ще на початку каденції Санду соратники експрезидента Ігоря Додона у парламенті розставили політичні пастки для нової адміністрації. Вони ухвалили суперечливі закони, які загрожують негативними наслідками для країни, в той час, коли політичну відповідальність за це буде лежати на новій команді. Однак політичне протистояння не просто не завершене, воно тільки набирає обертів.

«Згадайте, як мажоритарна коаліція (між соціалістами та депутатами Партії «Шор» – «Главком») на початку прийняла закони, які ввели країну у фінансову ізоляцію. Це мало негативні наслідки для наших відносин із Європейською комісією та МВФ. Складається враження, що вони хочуть ізолювати країну в той час, коли нам конче необхідна ця допомога», – прокоментував ситуацію виконувач обов’язків очільника президентської політичної сили PAS («Дія та солідарність») Ігор Гросу у розмові із «Главкомом».

Про курс на дострокові парламентські вибори «Главком» вже детально писав тут: Три горішки для президента Санду

Те, що команда Санду та парламентська коаліція, підконтрольна Додону, не зможуть конструктивно працювати випливає не лише з ідеологічних орієнтацій політичних партій, але й з того, що влада у Молдові конституційно розділена таким чином, що без парламентської підтримки, президент виконує лише декоративні функції.

Додон і його соратники в парламенті заздалегідь розставили політичні пастки для нового президента

Амбітний план

Тому, в умовах парламентської республіки, для реальних дій Санду потрібно контролювати парламент. У чинному парламенті президентська партія PAS («Дія та солідарність») має лише 15 мандатів зі 101. Ще 15 мають колишні партнери із Партії Platforma DA. Але колишні партнери Санду залишаються осторонь, як від президентської команди, так і від табору Додона. А от парламентську більшість формують депутати з фракції «Партії соціалістів» та Партії «Шора». Ще є депутатські групи, які сформувалися на уламках Демократичної партії – вони то залишаються осторонь, то голосують із коаліцією. Одна з таких груп Pro Moldova на чолі із колишнім спікером Андріаном Канду якраз засуджують наміри Санду щодо перезапуску парламенту. Це й недивно, враховуючи стрімке падіння рейтингу й перипетії серед демократів, ця депутатська група — перша на виліт із вищої політичної ліги Молдови у разі дострокових виборів, до яких все рухається. У Pro Moldova називають спроби Санду представлення кандидатів на посаду глави уряду імітацією.

«Президентура просто доводить до відома депутатів свій намір розпустити парламент тому, що Санду не подобається існуюча більшість. У нас парламентська республіка. Президент зобов’язаний запропонувати такого кандидата, якого підтримають депутати, але наш президент не хоче цього, бо у неї свої амбіції. У разі дострокових виборів її партія візьме більше мандатів. На жаль, у нас пандемія, ми перебуваємо у критичному стані й нам зараз не до амбіцій. Тому ми вважаємо, що це — неконституційно», — відмітив у розмові з «Главкомом» депутат від групи Pro Moldova Владімір Чеботарь.

На «амбіції» Санду коаліція відповіла прийняттям політичної постанови про незгоду депутатів із розпуском парламенту. Декларацію підтримали 54 депутати. Опоненти закидають Санду, що та з ними не рахується й зобов’язана представити такого кандидата, який би влаштував всі, але президентка, вочевидь, затіяла свою гру.

Консультації-імітації

Попри це Санду, готуючи розпуск парламенту, консультації розпочала. В п’ятницю, 26 березня, вона розпочала зустрічі із головами фракцій. Представники чотирьох з шести парламентських груп вже зустрілися з главою держави. З головними опонентами з Партії соціалістів та їх соратниками «шорівцями» дискусії продовжаться вже цього тижня. Але фактично це означає, що дуже скоро Санду звернеться за висновком Конституційного суду щодо можливості розпуску парламенту. Голова фракції партії Platforma DA Александру Слусарь у розмові з «Главкомом» пояснив, що у такому разі дострокові вибори пройдуть не раніше як через 4-5 місяців.

Як вже зазначалось, цьому передувала епопея із призначенням голови уряду. Парламент двічі відхилив кандидатури, які запропонувала Санду, стверджуючи, що команда президентки саботує призначення уряду, представляючи на розгляд парламенту кандидатів, за яких не голосують навіть депутати із президентської політсили.

Наталія Гавриліца – перша кандидатура на посаду глави уряду від президента Майї Санду. Парламент провалив її призначення

Першого разу на пост голови уряду Санду представила колишню міністерку фінансів часів ще свого прем’єрства Наталію Гавриліцу. Депутати не дали за неї жодного голосу.

Наступним кандидатом став виконувач обов’язків лідера партії PAS («Дія та Солідарність») Ігор Гросу. На цей раз, соціалісти та «шорівці» взагалі покинули засідання і його довелося закрити через відсутність кворуму. Але такі дії депутатів – не випадковість. Конституція Молдови дозволяє парламентарям лише двічі відхилити подану президентом кандидатуру, тому на другий раз депутати навіть не голосували, залишаючи собі шпарину для технічно-юридичної критики на адресу Санду.

Ігор Гросу – кандидат №2. Пропозицію президента призначити його главою уряду депутати навіть не проголосували

Примарний кандидат

Загалом, опоненти Санду, опитані «Главкомом», називають її дії неконституційними. Але схоже, що технічний план та бачення політичного батлу у президентській команді дійсно є. Мало не вперше команда Санду спромоглася на серію послідовних ходів у протистоянні з соціалістами.

«Це дуже дивно, як на мене, коли партія висуває кандидата, а її фракція не збирається його підтримувати. Й м’яч, як ви бачите не на нашому полі», – відмітила у розмові з «Главкомом» Марина Таубер, депутатка із «Партії Шор».

Втім, нічого дивного у поведінці депутатів Санду немає.

Такі дії лише черговий раз підтверджують наміри президентки розпустити парламент, підсовуючи кандидатом «примарну» фігуру, яка очевидно не матиме підтримки. До того ж сам Гросу прямо цього не заперечує.

«Вони («шорівці» та соціалісти – «Главком») просто хочуть, щоб цей склад парламенту протримався до 2023 року й весь цей час країна була в ізоляції. І я, і пані Гавріліца, і команди, які ми пропонуємо, маємо досвід і готові працювати. Просто наші опоненти хочуть, перш за все, зберегти свої корупційні схеми. А з нами це не пройде», – відмітив Гросу у розмові з «Главкомом», відповідаючи на питання про звинувачення з боку опонентів.

Гросу закиди політичних противників прямо коментувати не став, однак підкреслив, що склад парламенту більше не представляє виборця. Нинішня конфігурація парламенту, на його думку, є творінням Додона-Плахотнюка (Влад Плахотнюк, колишній лідер Демократичної партії, який покинув країну у 2018 році – «Главком»).

Отже, на президентських виборах соціалісти Додона «програли бій», а цього разу для них мова вже йде про цілу «битву».

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»