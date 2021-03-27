Президентка Молдови Санду попросила у Путіна вакцину «Спутник V»

Президентка зазначила, що надіслала листи з проханням посприяти з отриманням вакцини лідерам більш ніж 30 країн

Президентка Молдови Мая Санду написала листа президенту Путіну з проханням посприяти з отриманням Молдовою вакцини від коронавірусу. Схожі листи надіслані не лише російському президенту.

Про це вона сказала 26 березня в ефірі на каналі RTR Moldova, – повідомляє NewsMaker.

«Я розмовляла з паном послом Росії у Молдові Олегом Васнєцовим, і він сказав, що зараз навряд чи вийде купити вакцину, але вони можуть передати її як допомогу. Сьогодні я написала листа президенту Путіну», – сказала Санду.

Вона зазначила, що надіслала листи з проханням посприяти з отриманням вакцини лідерам більш ніж 30 країн.

Зазначимо, Newsmaker, який вважається прозахідним виданням, провів нерепрезентативне опитування серед своїх читачів і на запитання, чи готові вони щепитися від коронавірусу, більш ніж 43% відповіли, що так і лише вакциною «Спутник V», а понад 21% взагалі проти вакцинації.

У Молдові зареєстровано три вакцини від коронавірусу: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і »Спутник V». МОЗ Молдови не виключає, що буде закуповувати російський препарат «Спутник V» для безкоштовної вакцинації, після того, як його схвалить ВООЗ.

Нагадаємо, свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу Covax, а невдовзі – перша партія BioNTech-Pfizer, також через Covax. Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.