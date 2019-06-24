Якщо Росія повернеться у ПАРЄ – Україна має звідти піти, - Ляшко



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Олег Ляшко у Страсбурзі на сесії ПАРЄ, 24 червня 2019 року

Лідер радикалів заявив, що приїхав до Страсбургу, щоб «зірвати ці таємні домовленості»

Парламентська Асамблея Ради Європи сьогодні може підтримати резолюцію про повернення до її лав Росії – на це вже нібито погодилися представники Франції та Німеччини. Ціна питання – 60 мільйонів євро членських внесків.

Представник української делегації Олег Ляшко наголошує, що в разі повернення Росії Асамблея себе повністю дискредитує і продасть принципи за гроші.

Політик заявив, що приїхав до Страсбургу, щоб «зірвати ці таємні домовленості». Якщо ж Росія повернеться – Україна має піти з ПАРЄ назавжди, вважає Ляшко.

«Фактично політичне рішення про повернення росіян уже прийнято у Берліні та Парижі. І під час останнього візиту Зеленського до Франції та Німеччини йому було це озвучено. Крім того, ми чуємо заяви про те, що на саміті G20 в Осаці Трамп буде говорити з Путіним, водночас, на цю зустріч не запросили президента України. Хто дав право сильним світу цього за спинами українського народу вирішувати його долю? Тому наша потужна команда приїхала у Страсбург і ми зробимо все, щоб поламати ті плани і рішення, які вже були прийняті у Берліні та Парижі про повернення російської делегації», – наголосив Ляшко, інформує пресслужба РПЛ.

Лідер РПЛ заявив, під виглядом «прагнення до діалогу» європейці ховають банальну причину повернення російської делегації до ПАРЄ – це гроші.

«Аргументація про те, що росіяни повинні мати право на доступ до Європейського суду з прав людини – не витримує жодної критики. Росія прийняла закон, за яким може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Тому банальна причина повернення росіян до ПАРЄ – це гроші. Російська делегація заборгувала до бюджету Ради Європи більше 60 мільйонів євро. Ні французи, ні німці не хочуть за них платити. І тому, замість скорочення чиновницького апарату і видатків на нього, вони хочуть повернути росіян. Якщо Рада Європи так вчинить – це буде найганебніше рішення, яке повністю дискредитує цю поважну інституцію за 70 років існування», – вважає Ляшко.

Політик повідомив, що має ефективний план зупинення бліцкригу Москви і добиватиметься у ПАРЄ його втілення.

