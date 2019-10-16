Яневський поскаржився до суду на бездіяльність слідчого щодо прессекретарки Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В заяві у поліцію йдеться про інцидент між Мендель та журналістом Сергієм Андрушком

Яневський написав заяву у поліцію 8 діб тому, але досі його не повідомили про початок досудового розслідування та не надали витяг з ЄРДР

Журналіст Данило Яневський, який звернувся до поліції через інцидент між прес-секретаркою президента Юлією Мендель та журналістом «Радіо Свобода» Сергієм Андрушком, подав до суду через бездіяльність слідчого.

Про це Яневський написав у Facebook.

«Ніяка вона не «дєвочка», а посадова особа», — зазначив він.

У скарзі йдеться, що Яневський написав заяву у поліцію 8 діб тому, але досі його не повідомили про початок досудового розслідування та не надали витяг з ЄРДР.

Нагадаємо, Яневський написав заяву у поліцію, бо вважає, що Мендель допустила дії, що не мають нічого спільного з її повноваженнями, та є умисним перешкоджанням здійсненню журналістом законної професійної діяльності.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.