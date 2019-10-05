Намордник для прессекретарки Зеленського. Мендель образилась на цькування з боку журналістів



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Прессекретарка президента Юлія Мендель Скрін відео BIHUS.info у Facebook

Мендель звинуватила журналістів в домаганнях

Прессекретарка президента України Юлія Мендель поскаржилася на цькування з боку журналістів.

У коментарі кореспонденту BIHUS.info прессекретарка гаранта торкнулася теми «подарунка» від журналіста Сергія Гришина у вигляді нашийника і намордника, і заявила, що це можна трактувати як «харрасмент».

«Коли вчора принесли нашийник і намордник під адміністрацію президента і цей пост підтримав журналіст Михайло Ткач, то давайте говорити про стандарти журналістики. І коли ми будемо про це говорити, тоді і знайдемо спільну мову і діалог. Якщо з мого боку і була неправильна поведінка, вона не повинна викликати такого рівня цькування, буллінга і харассмента... », – сказала Мендель, фактично звинувативши журналістів щодо утиску її особистості.

На її слова вже відреагував Гришин.

«Назвала це цькуванням, булінгом і харасментом (в смислі харассмент??) Своєю реакцією вона в черговий раз показала, що знаходиться не на своєму місці», – додав журналіст, звинувативши Мендель в профнепридатності.

Як відомо, спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34», до якої входять учасники відомого руху «Стоп Цензурі», вимагає звільнення речниці президента Юлії Мендель за непрофесійну поведінку стосовно журналістів.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з’явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи »випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.