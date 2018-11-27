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    Японія купить у США 142 винищувачі F-35

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    Винищувачі&nbsp;F-35 - Японія купить у США 142 винищувачі F-35
    Винищувачі F-35

    Спочатку Токіо мало намір закупити у Вашингтона 42 літаки F-35, проте в підсумку вирішило внести зміни в плани

    Уряд Японії вивчає можливість придбання у США 142 малопомітних багатофункціональних винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє японське видання Nikkei Asian Review у вівторок, 27 листопада.

    За його даними, спочатку Токіо мало намір закупити у Вашингтона 42 літаки F-35, проте в підсумку вирішило внести зміни в плани.

    Потенційна вартість угоди становить $8,8 млрд. Частина з закуплених F-35 повинна замінити винищувачі F-15, що стоять на озброєнні Японії, уточнює газета.

    Nikkei зазначає, що плани Токіо придбати F-35 є відповіддю як на зміцнення КНР своїх збройних сил, так і на вимоги президента США Дональда Трампа збільшити масштаби закупівель Японією американських товарів

     

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