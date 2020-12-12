  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Японія встановила новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу

    • Розсилка
    <span>За період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків Covid-19</span>&nbsp;(ілюстративне фото) - Японія встановила новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу
    За період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків Covid-19 (ілюстративне фото)
    Фото: U.S. Pacific Fleet/Flickr

    З середини листопада в Японії фіксують стабільне зростання захворюваності на коронавірус

    В Японії в суботу, 12 грудня, вперше зафіксували більше трьох тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.   

    В суботу в Японії зафіксували 3041 випадок зараження коронавірусом, з них 621 в столиці Токіо.

    З 19 листопада в Японії фіксують стабільне зростання захворюваності на коронавірус, щодоби підтверджувалося понад дві тисячі випадків захворювання. До цього уряду вдавалося стримувати розповсюдження інфекції карантинними заходами, свою роль також зіграла традиційна дисциплінованість японців.

    Загалом, за період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків зараження Covid-19, від ускладнень померли 2588 пацієнтів. 

    У світі станом на 12 грудня коронавірус зафіксували у майже 70 млн осіб, кількість померлих сягнула позначки у понад 1,5 млн осіб, одужали понад 47 млн людей.

    Теги: Японія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies