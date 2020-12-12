Японія встановила новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом за добу

За період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків Covid-19

За період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків Covid-19 (ілюстративне фото)

З середини листопада в Японії фіксують стабільне зростання захворюваності на коронавірус

В Японії в суботу, 12 грудня, вперше зафіксували більше трьох тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

В суботу в Японії зафіксували 3041 випадок зараження коронавірусом, з них 621 в столиці Токіо.

З 19 листопада в Японії фіксують стабільне зростання захворюваності на коронавірус, щодоби підтверджувалося понад дві тисячі випадків захворювання. До цього уряду вдавалося стримувати розповсюдження інфекції карантинними заходами, свою роль також зіграла традиційна дисциплінованість японців.

Загалом, за період пандемії в Японії зафіксували понад 171 тисяч випадків зараження Covid-19, від ускладнень померли 2588 пацієнтів.

У світі станом на 12 грудня коронавірус зафіксували у майже 70 млн осіб, кількість померлих сягнула позначки у понад 1,5 млн осіб, одужали понад 47 млн людей.