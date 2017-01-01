Ярославський купує Промінвестбанк - ЗМІ

ЗМі повідомляють, що Нацбанк погодив покупку Промінвестбанку структурами Ярославського

Національний банк України погодив покупку Промінвестбанку структурами харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Про це повідомило власне джерело в Нацбанку, пише Gazeta.ua. При цьому сума, передбачувана дата укладення, а також інші подробиці операції поки не розголошуються. Інформація про те, що Ярославський планує купити Промінвестбанк,



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Бізнесмен Олександр Ярославський

ЗМі повідомляють, що Нацбанк погодив покупку Промінвестбанку структурами Ярославського

Національний банк України погодив покупку Промінвестбанку структурами харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Про це повідомило власне джерело в Нацбанку, пише Gazeta.ua.

При цьому сума, передбачувана дата укладення, а також інші подробиці операції поки не розголошуються.

Інформація про те, що Ярославський планує купити Промінвестбанк, з'явилася ще у травні 2017 року - тоді, зокрема, повідомлялося, що наглядова рада Зовнішекономбанку розглянула заявку Ярославського на покупку його української «дочки». В результаті бізнесмен офіційно увійшов до числа претендентів на придбання Промінвестбанку.

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк) був заснований 1992 року. З 2009-го 99,7% його акцій належать російському державному Зовнішекономбанку. Після початку конфлікту на сході України і введення антиросійських санкцій, ВЕБ заявив про намір продати Промінвестбанк.

Згідно з даними НБУ, за перший квартал 2017 року його активи скоротилися на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результаті чого він опустився з 11-го на 13-е місце на ринку за цим показником серед 90 банків.

Олександр Ярославський - український бізнесмен, власник і президент групи компаній DCH.