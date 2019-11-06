Зеленський прилетів у Харків



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Володимир Зеленський 6 листопада прибув до Харкова

Зеленський візьме участь у робочій нараді з питань діяльності «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Харків. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Салют, Харкове! Радий знову завітати до вас», - написав Володимир Зеленський.

За даними Офісу президента Зеленський під час візиту ознайомиться з виробничими потужностями ДП «Завод ім. В. О. Малишева» та візьме участь у робочій нараді з проблемних питань діяльності «Укроборонпрому».

Крім того відомо, що президент України представить нового голову Харківської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проекти рішень президента про звільнення (у зв'язку із закінченням повноважень попереднього президента) Юлії Світличної з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Також прийняли відповідний проект рішення президента про її повторне призначення головою Харківської ОДА.

У жовтні 2016 р. Юлія Світлична перемогла в конкурсі на посаду голови Харківської ОДА. На цій посаді вона змінила Ігоря Райніна, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенка.