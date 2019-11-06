«Вибачте, ми, як до худоби, до людей ставимося»: Зеленський незадоволений заводами «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський та гендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус на нараді 6 листопада у Харкові

За словами президента, робітникам на заводах платять копійки

Президент Володимир Зеленський шокований після відвідин харківських оборонних заводів.

Про це він сказав на нараді з питань «Укроборонпрому» в Харкові 6 листопада.

«Ми були на авіазаводі, на легендарному заводі Малишева... Ви знаєте, я шокований. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували. А в радянські часи - 900 танків за рік. Що відбувається з нашими підприємствами?» - обурився Зеленський.

Він додав, що робітникам на заводах платять копійки. «На авіаційному заводі - 3500 гривень. Як може людина працювати на державу і просто може називатися людиною в таких умовах?» - сказав президент.

Узимку доводиться працювати в приміщеннях за температури 0 градусів, додав він.

«Вибачте, ми, як до худоби, до людей ставимося - а потім хочемо, щоб вони поважали владу, щоб вони поважали Україну і нікуди не виїжджали», - заявив Зеленський.

Усього в Харківській області є 18 підприємств «Укроборонпрому».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину 6 листопада представив нового голову Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера.

Джерело: Лівий берег