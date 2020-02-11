В Одесі минулого тижня народилися 185 малюків



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 185 немовлят, серед яких дві двійні.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені одеситки, яких з'явилося на світ 95. Також за тиждень побачили світ 90 новонароджених хлопчиків.

Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7 - тут з'явилися на світ 48 немовлят.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

До слова, після проведення електронного перепису населення України стало відомо, скільки людей мешкає на Одещині.

Також нагадаємо, що наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.