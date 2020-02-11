Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні (відео)



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Скріншот з відеозапису Надії Савченко

Ексдепутатка зазначила: Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить!

Ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні. Відповідне відео жінка виклала у Facebook.

«Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан», - так Савченко підписала своє відео.

Зазначимо, що у серпні 2019 році Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі.

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Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі.

«Холодна вода наповнює силою», - написала тоді Савченко.

Згодом у вересні 2019 року Савченко опублікувала кадри, де вона хлюпається в морі та позує на скелях в довгому бірюзовому сарафані.

«Такого бірюзового кольору вода в морі й смарагдового в річках можлива тільки на Балканах та тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою своєї різноманітності», - підписала кадри Савченко.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Згодом повідомлялося, що Надія Савченко звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.