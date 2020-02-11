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    Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні (відео)

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    Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні (відео)
    Скріншот з відеозапису Надії Савченко

    Ексдепутатка зазначила: Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить!

    Ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні. Відповідне відео жінка виклала у Facebook.

    «Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан», - так Савченко підписала своє відео.

    Зазначимо, що у серпні 2019 році Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі. 

    Схоже, що купальники Надія не визнає
    Схоже, що купальники Надія не визнає

    Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі.

    «Холодна вода наповнює силою», - написала тоді Савченко.

    Згодом у вересні 2019 року Савченко опублікувала кадри, де вона хлюпається в морі та позує на скелях в довгому бірюзовому сарафані. 

    «Такого бірюзового кольору вода в морі й смарагдового в річках можлива тільки на Балканах та тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою своєї різноманітності», - підписала кадри Савченко. 

    Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

    За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

    Савченко  у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

    Згодом повідомлялося, що Надія Савченко звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.

    Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

    Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

    Надія Савченко вода жінка
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