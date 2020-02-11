Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні (відео)
Ексдепутатка зазначила: Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить!
Ексдепутатка Верховної Ради Надія Савченко скупалася у Північному льодовитому океані у довгій червоній сукні. Відповідне відео жінка виклала у Facebook.
«Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан», - так Савченко підписала своє відео.
Зазначимо, що у серпні 2019 році Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі.
Надія у зеленій сукні поплавала в холодному Балтійському морі.
«Холодна вода наповнює силою», - написала тоді Савченко.
Згодом у вересні 2019 року Савченко опублікувала кадри, де вона хлюпається в морі та позує на скелях в довгому бірюзовому сарафані.
«Такого бірюзового кольору вода в морі й смарагдового в річках можлива тільки на Балканах та тільки в Адріатиці. Це через наявність мінералів мідного купоросу в надрах. Природа надихає силою своєї різноманітності», - підписала кадри Савченко.
Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.
За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.
Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».
Згодом повідомлялося, що Надія Савченко звернулася до центру зайнятості, оскільки шукає роботу верхолаза.
Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.