Юрист про арешт Пашинського: Досі нема відповіді, як відновили справу



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Колишній нардеп Сергій Пашинський Фото: Лівий берег

Постанова про закриття кримінального провадження була ухвалена Генпрокуратурою 26 липня 2017 року

У справі про арешт ексдепутата Сергія Пашинського досі нема відповіді на питання, як саме було відновлено справу та чи були підстави для обрання безальтернативного запобіжного заходу для політика.

Про це в своїй колонці на «Ліга» пише адвокат юрфірми «Ильяшев и Партнеры» Антон Прийма.

Юрист відзначає, що за кримінально процесуальним законом, «не так вже й просто іноді скасувати процесуальне рішення органу досудового розслідування. Особливо, якщо дане рішення було прийнято з урахуванням законних вимог і інтересів осіб, а саме учасників даного інциденту».

За його словами, згідно з нормами Кримінально процесуального кодексу України скарга на постанову про закриття кримінального провадження може бути подана протягом десяти днів з дня отримання особою її копії (ч. 1 ст. 304 КПК України). Адвокат додає, що законодавство передбачає чіткий і обмежений механізм винятків подачі скарги у разі пропуску терміну.

Нагадаємо, постанова про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень була ухвалена Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 4 грудня, без можливості застави.