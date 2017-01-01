Ющенко: Українці не навчилися вибирати

За словами екс-президента, самій активній частині учасників Майдану не дали можливості пройти в парламент з двох причин

Молодому активу Майдану, який створив політичний рух, не дали можливості потрапити у владу на позачергових виборах у Раду в 2014 році. Таку думку висловив екс-президент Віктор Ющенко. «Врятувало Україну в листопаді 2013 - 2014 молоде, саме віддане покоління. Це найкраще українське покоління. Але коли ми говоримо про політичну конструкції



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Віктор Ющенко

За словами екс-президента, самій активній частині учасників Майдану не дали можливості пройти в парламент з двох причин

Молодому активу Майдану, який створив політичний рух, не дали можливості потрапити у владу на позачергових виборах у Раду в 2014 році. Таку думку висловив екс-президент Віктор Ющенко.

«Врятувало Україну в листопаді 2013 - 2014 молоде, саме віддане покоління. Це найкраще українське покоління. Але коли ми говоримо про політичну конструкції після Майдану для того, щоб «підфільтрувати» ці таланти і не пустити їх до влади - треба було зробити дві речі. Перша - 5-відсотковий бар'єр, з Майдану жодна політична сила 5% не бере. Рейтингова партія, яка приймає виборчий бар'єр, не робить так: "три місяці минуло з Майдану, давайте ми підемо у парламент». А друга річ - це те, що друга норма, яка обмежує партію, -кандидатура в парламент повинна мати не менше 12 місяців реєстрації.

Ющенко зазначив, що політичний рух не може стати партією за лічені дні перед виборами.

«Унікальне політичне рух» після Майдану не може через три тижні сформулювати партію, тому що твоя партія не стоїть нічого на виборах. Це призвело, мені здається, до того, що ми маємо сьогодні слабку політичну систему», - вважає екс-президент.

На думку Ющенка, українці «навчилися голосувати, але не навчилися поки вибирати».

«Обирають не за віком. Коли говорять, що хочуть молоде обличчя, - вибачте, це не принцип. Я хочу обличчя, там, красиве - це не вибір. Хочу нове - це не вибір. У китайському політбюро після 70 стають тільки кандидатами. Ми вибираємо дорогу, шлях, план для країни. Буде велика трагедія, якщо ми схилимося від демократії в автократію, а потім у політичний режим», - додав він.

Нагадаємо, парламентські і президентські вибори проводяться в Україні раз у п'ять років. Також можливе проведення позачергових виборів.

Після Майдану позачергові вибори до Верховної Ради пройшли 26 жовтня 2014 року. Вибори президента пройшли 25 травня 2014 року одночасно з місцевими виборами. Зазначимо, що наступні прочередные вибори президента повинні відбутися 31 березня 2019 року.

Джерело: 112 Україна