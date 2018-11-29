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    Ющенко закликав українців згуртуватись і підтримати Порошенка

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    Петро Порошенко і Віктор Ющенко&nbsp; - Ющенко закликав українців згуртуватись і підтримати Порошенка
    Петро Порошенко і Віктор Ющенко 
    Фото з відкритих джерел

    Наша сила – це єдність навколо рідної держави, - заявив Ющенко

    Екс-президент України Віктор Ющенко закликав українців об’єднатися навколо української державності і підтримати президента Петра Порошенка.

    Про це Ющенко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави», - написав Ющенко.

    За його словами, в історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань.

    «Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей, навколо української державності і підтримати президента Петра Порошенка», - додав екс-президент.

     

    Віктор Ющенко Facebook
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