Ющенко закликав українців згуртуватись і підтримати Порошенка



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Петро Порошенко і Віктор Ющенко Фото з відкритих джерел

Наша сила – це єдність навколо рідної держави, - заявив Ющенко

Екс-президент України Віктор Ющенко закликав українців об’єднатися навколо української державності і підтримати президента Петра Порошенка.

Про це Ющенко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави», - написав Ющенко.

За його словами, в історії кожної держави постають відповідальні моменти, які дають поштовх до прийняття одних з найважливіших питань.

«Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей, навколо української державності і підтримати президента Петра Порошенка», - додав екс-президент.