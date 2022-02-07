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    На коронавірус у столиці захворіли майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків

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    Від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 383 тис. киян - На коронавірус у столиці захворіли майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків
    Від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 383 тис. киян
    фото: з відкритих джерел

    До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус

    За минулу добу, 6 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2266 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 383 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 1239 жінок віком від 18 до 89 років та 753 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від три місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли: дві жінки 71 та 74 роки і 10 чоловіків від 50 до 72 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 341 тис. осіб (за добу 6 лютого – 307)
    • померли понад 8,5 тис. людей (за добу – 12)

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 421, в Оболонському – 401 та в Деснянському районі – 333 випадки.

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 33 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 207 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 586 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 185 тис. осіб (за добу 6 лютого – 45)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 0)

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби Cоvid-19.

    Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.

    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    На коронавірус у столиці захворіли майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків