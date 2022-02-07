На коронавірус у столиці захворіли майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків
До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус
За минулу добу, 6 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2266 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 383 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Захворіли минулої доби: 1239 жінок віком від 18 до 89 років та 753 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від три місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: дві жінки 71 та 74 роки і 10 чоловіків від 50 до 72 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 194 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 341 тис. осіб (за добу 6 лютого – 307)
- померли понад 8,5 тис. людей (за добу – 12)
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 421, в Оболонському – 401 та в Деснянському районі – 333 випадки.
На сьогодні в Києві активних хворих понад 33 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 207 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 586 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 185 тис. осіб (за добу 6 лютого – 45)
- померли 4,8 тис. осіб (за добу – 0)
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби Cоvid-19.
Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.