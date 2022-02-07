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    В Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн

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    Найбільше нових заражень зафіксовано у Львівській області та у Києві - В Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн
    Найбільше нових заражень зафіксовано у Львівській області та у Києві
    фото: Укрінформ

    Зниження кількості нових хворих є традиційним після вихідних

    Минулої доби в Україні зафіксували 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби Cоvid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «За добу 6 лютого в Україні зафіксовано 23 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Cоvid-19 (з них дітей – 2 242, медпрацівників – 394)», – йдеться в повідомленні.

    Найбільше нових заражень зафіксовано у Львівській області та у Києві.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 699 осіб, летальних випадків – 115, одужало – 5 024 особи.

    За весь час пандемії в Україні захворіло 4 307 437 осіб, одужало – 3 681 092 особи, летальних випадків – 101 392, а також проведено 18 603 958 ПЛР-тестувань.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    У МОЗ нагадують, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 людини, бустерну дозу – 459 230 людей. Загалом проведено 30 718 608 щеплень.

    Напередодні в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

    Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби коронавірус
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    В Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн