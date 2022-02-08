МОЗ відповів на головні питання щодо скорочення самоізоляції після Covid-19

Якщо у пацієнта немає симптомів коронавірусу, то самоізоляцію можна завершувати на шостий день

Раніше хворий мав перебувати на лікуванні не менше ніж 10 днів від дати появи симптомів, тепер цей термін скоротився до п’яти днів

В Україні скоротилась тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із Covid-19 та самоізоляції. Міністерство охорони здоров’я відповіло сьогодні у Facebook на найпоширеніші питання щодо змін.

Що змінилось?

Якщо раніше хворий мав перебувати на лікуванні не менше ніж 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати отримання позитивного тесту, то тепер цей термін скоротився до п’яти днів.

Від якої дати вести відлік?

Від дати появи симптомів або від дати отримання позитивного результату тестування.

Чи потрібно після п’яти днів робити ПЛР-тест?

Якщо у пацієнта немає симптомів, то не потрібно, і самоізоляцію можна завершувати на шостий день. Якщо ж залишилися наслідки хвороби, наприклад, головний біль або втрата смаку, то після п’ятиденного терміну можна зробити ПЛР-тест.

МОЗ вказує, що самоізоляцію можна завершувати лише за умови відсутності симптомів захворювання через п’ять днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

«Не ризикуйте власним життям – вакцинуйтеся!», – закликає Міністерство охорони здоров’я.

До слова, головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

У неділю в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19. Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.