Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

МОЗ України киває на досвід Азії, де ще до пандемії носили маски в метро чи іншому транспорті

За словами Кузіна, маски не залишиться назавжди

В цьому році масковий режим, навряд чи, скасують, адже маска захищатиме навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це в інтерв'ю «Фокусу» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На запитання про те, яка ймовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: «Мені здається, що цього не станеться». Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

«Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії, – ред.) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій», –сказав Кузін.

Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.

До слова, МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Напередодні до лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус.

Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

У неділю в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.