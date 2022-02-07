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    Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим

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    МОЗ України киває на досвід&nbsp;Азії, де ще до пандемії носили маски в метро чи іншому транспорті - Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим
    МОЗ України киває на досвід Азії, де ще до пандемії носили маски в метро чи іншому транспорті
    фото: glavcom.ua

    За словами Кузіна, маски не залишиться назавжди

    В цьому році масковий режим, навряд чи, скасують, адже маска захищатиме навіть від звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це в інтерв'ю «Фокусу» заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    На запитання про те, яка ймовірність того, що наприкінці цього року в Україні скасують масковий режим, він відповів: «Мені здається, що цього не станеться». Втім, за його словами, маски не залишиться назавжди.

    «Якщо йтиметься про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов’язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть відмінити. Але подивімось, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії, – ред.) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій», –сказав Кузін.

    Така загальна рекомендація залишиться, хоча вже й без якоїсь адміністративної відповідальності за її невиконання, додав він.

    До слова, МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

    Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Напередодні до лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус.

    Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

    У неділю в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

    Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус Ігор Кузін
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    Головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим