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    Український імпорт падає вдвічі швидше експорту

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    Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (80,822 млрд доларів) - Український імпорт падає вдвічі швидше експорту
    Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (80,822 млрд доларів)

    Криза вдарила по товарообігу України

    Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів. Про це свідчать дані митної статистики України.

    За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші дев'ять місяців 2020 року склав 35,021 млрд доларів, що на 6% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 38,046 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,025 млрд доларів.

    Експорт продовольства за січень-вересень 2020 року скоротився 1% до 15,478 млрд доларів, експорт металів скоротився на 17% до 6,745 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 39% до 5,718 млрд доларів.

    Імпорт в Україну під час кризи падає вдвічі швидше експорту

    Нагадаємо, що зовнішня торгівля України скоротилася на $7 млрд.

    експорт імпорт криза
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