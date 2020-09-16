Мінекономіки планує заборонити імпорт картоплі з Росії



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Серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі – заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки, - Висоцький

Урядовці хочуть підтримати українську переробку картоплі

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує заборонити імпорт картоплі з Росії, щоб підтримати українську переробку. Про це заявив заступник голови відомства Тарас Висоцький у Facebook в середу, 16 вересня.

Висоцький зазначив, що серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі – заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки.

Висоцький також провів щомісячний дзвінок з профільними асоціаціями та компетентними органами в сфері насінництва та взяв участь в дзвінку з представниками уряду та міжнародними партнерами щодо статусу реалізації земельної реформи.

«Ухвалення законодавчих ініціатив «земельного пакету» і відповідних постанов уряду на їхнє виконання, запровадження прозорого земельного моніторингу та національна інформаційна компанія - пріоритети на наступні кілька місяців», – резюмував заступник міністра.

Як повідомлялося наприкінці липня, в Україні почала різко дешевшати картопля.

Нагадаємо, в Україні виробництво сільськогосподарської продукції за перші шість місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року впало на 18,7%. За даними Держстату сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%.