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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки планує заборонити імпорт картоплі з Росії

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    Серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі&nbsp;&ndash;&nbsp;заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки, - Висоцький - Мінекономіки планує заборонити імпорт картоплі з Росії
    Серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі – заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки, - Висоцький

    Урядовці хочуть підтримати українську переробку картоплі

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує заборонити імпорт картоплі з Росії, щоб підтримати українську переробку. Про це заявив заступник голови відомства Тарас Висоцький у Facebook в середу, 16 вересня.

    Висоцький зазначив, що серед інструментів, які будуть застосовані для підтримки вітчизняної переробки картоплі – заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, введення державної підтримки переробки.

    Висоцький також провів щомісячний дзвінок з профільними асоціаціями та компетентними органами в сфері насінництва та взяв участь в дзвінку з представниками уряду та міжнародними партнерами щодо статусу реалізації земельної реформи.

    «Ухвалення законодавчих ініціатив «земельного пакету» і відповідних постанов уряду на їхнє виконання, запровадження прозорого земельного моніторингу та національна інформаційна компанія - пріоритети на наступні кілька місяців», – резюмував заступник міністра.

    Як повідомлялося наприкінці липня, в Україні почала різко дешевшати картопля.

    Нагадаємо, в Україні виробництво сільськогосподарської продукції за перші шість місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року впало на 18,7%. За даними Держстату сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%.

    Росія імпорт Мінекономіки Facebook овочі Тарас Висоцький
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