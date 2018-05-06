З американського університету пропав збройовий плутоній

Плутоній може бути зроблений тільки в ядерних реакторах, тому кожен зразок дуже ретельно задокументований і контролюється

Зразок збройового плутонію-239 вагою близько одного грама пропав з Університету штату Айдахо. Коли саме зник радіоактивний метал, не знають навіть фахівці, пише Science Alert. Плутоній може бути зроблений тільки в ядерних реакторах, тому кожен зразок дуже ретельно задокументований і контролюється, щоб переконатися, що він не потрапив в чужі



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Зразок плутонію в пакеті

Плутоній може бути зроблений тільки в ядерних реакторах, тому кожен зразок дуже ретельно задокументований і контролюється

Зразок збройового плутонію-239 вагою близько одного грама пропав з Університету штату Айдахо.

Коли саме зник радіоактивний метал, не знають навіть фахівці, пише Science Alert.

Плутоній може бути зроблений тільки в ядерних реакторах, тому кожен зразок дуже ретельно задокументований і контролюється, щоб переконатися, що він не потрапив в чужі руки. Однак, в цьому випадку «щось пішло не так».

Згідно з даними Комісії з ядерного регулювання (NRC), зразок плутонію, офіційно відомий як AP-237, був в останній раз зареєстрований університетом в 2004 році і міг бути втрачений в будь-який час після цієї дати. Тільки в жовтні 2017 року хтось офіційно заявив, що зразок відсутній.

Невеликі зразки плутонію використовуються дослідниками університету для вимірювання радіаційного опромінення. Мабуть, співробітники університету ще в 2004 році запечатали його в захисний контейнер, а потім відклали в сторону, щоб в подальшому утилізувати. Після цього він був видалений з офіційної бази даних ядерних матеріалів, але ніхто ніколи не реєстрував, де він в результаті опинився.

«На жаль, через відсутність достатніх історичних даних для демонстрації шляхів утилізації, які використовувалися в 2003 році, зразок, про який йде мова, повинен був бути вказаний як «зниклий безвісти», - відзначають вчені.

Проте, представники NRC не дуже стурбовані. Експерти вважають, що зразок виявився на полігоні для радіоактивних матеріалів. Схоже, що це більш схоже на випадок поганого ведення записів, а не на справу рук шпигунів.

NRC тепер просить державний університет штату Айдахо заплатити штраф в розмірі $8500. В університеті також є 13 інших зразків плутонію, вагою близько грама кожен, і їх потрібно буде пред'явити NRC.

До слова, в Організації із заборони хімзброї заявили, що доза «Новачка», якою отруїли екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у британському Солсбері, вимірюється міліграмами.

Як повідомляв «Главком», 4 березня у британському Солсбері з сильним отруєнням був шпиталізований екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль та його донька. Через деякий час було госпіталізовано кілька співробітників екстрених служб, що працювали на місці події. За даними слідства, проти Скрипалів було використано нервово-паралітичну речовину «Новачок» російського виробництва.

Джерело: Новое Время