З бомбосховищ «Азовсталі» військовим вдалося врятувати людей – замкомандира «Азова»

З підземель металургійного комбінату в Маріуполі вдалося врятувати жінок і дітей

Жінок та дітей чоловіки підняли тросами на поверхню

У суботу, 30 квітня, українським військовим вдалося підняти на поверхню з підземель «Азовсталі» жінок та дітей. Людей відправили у безпечне місце, повідомив замкомандира полку «Азов» Святослав Паламар.

«Доповідаю суспільству що процесу евакуації цивільних та поранених військовослужбовців і з території заводу Азовсталь.Обидві сторони дотримуються режиму тиші для евакуації», – сказав Святослав Паламар.

Він також додав, що цілу ніч по території заводу працювала ворожа ствольна артилерія, яка спричинила нові завали та руйнування.

За словами військового, режим тиші мав початися ще о 6:00, але його почали дотримуватися лише об 11:00. Перші евакуаційні автобуси прибули о 18:25.

Кілька десятків жінок і дітей вдалося дістати з-під завалів та евакуювати до Запоріжжя. Наразі евакуація триває.

Паламар також наголосив на тому, що на офіційних майданчиках майже зовсім не говорять про евакуацію поранених. Військовий висловив сподівання, що цю проблему теж можна буде розвязати.

Нагадаємо, дещо раніше мер Маріуполя повідомив новини про заручників на «Азовсталі».

Наслідки крайнього авіаудару військових РФ по металургійному комбінату виявилися нищівними й постраждало багато людей.