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    З обласної лікарні у Луцьку невідомий викрав дитину

    Чоловік був напідпитку і назвався батьком хлопчика
    Нетверезий чоловік, назвавшись батьком, викрав з обласної дитячої лікарні в Луцьку 3-річного хлопчика. Інцидент трапився ввечері 8 травня, повідомляє «ТРК Аверс».Автомобіль з викрадачем, у якому перебувала дитина, зупинили патрульні близько 21-ї години за мостом на вулиці Рівненській. Зазначається, що у руці дитини був
    • Сьогодні, 05:31
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    Чоловік був напідпитку і назвався батьком хлопчика

    Нетверезий чоловік, назвавшись батьком, викрав з обласної дитячої лікарні в Луцьку 3-річного хлопчика. Інцидент трапився ввечері 8 травня, повідомляє «ТРК Аверс».

    Автомобіль з викрадачем, у якому перебувала дитина, зупинили патрульні близько 21-ї години за мостом на вулиці Рівненській.

    Зазначається, що у руці дитини був встановлений катетер. Правоохоронці передали дитину матері.

    Чоловік, який назвався батьком хлопчика, перебував у нетверезому стані.

    Зі слів чоловіка, він забрав дитину з лікарні, бо її буцімто там лікували неправильно.

    Наразі його затримала поліція.

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