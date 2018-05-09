З обласної лікарні у Луцьку невідомий викрав дитину

Чоловік був напідпитку і назвався батьком хлопчика

Нетверезий чоловік, назвавшись батьком, викрав з обласної дитячої лікарні в Луцьку 3-річного хлопчика. Інцидент трапився ввечері 8 травня, повідомляє «ТРК Аверс».Автомобіль з викрадачем, у якому перебувала дитина, зупинили патрульні близько 21-ї години за мостом на вулиці Рівненській. Зазначається, що у руці дитини був



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Чоловік був напідпитку і назвався батьком хлопчика

Нетверезий чоловік, назвавшись батьком, викрав з обласної дитячої лікарні в Луцьку 3-річного хлопчика. Інцидент трапився ввечері 8 травня, повідомляє «ТРК Аверс».



Автомобіль з викрадачем, у якому перебувала дитина, зупинили патрульні близько 21-ї години за мостом на вулиці Рівненській.

Зазначається, що у руці дитини був встановлений катетер. Правоохоронці передали дитину матері.

Чоловік, який назвався батьком хлопчика, перебував у нетверезому стані.

Зі слів чоловіка, він забрав дитину з лікарні, бо її буцімто там лікували неправильно.

Наразі його затримала поліція.