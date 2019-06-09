З початку червня в Україні потонули 8 дітей



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Поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води

У травні сталося 12 фактів утоплення дітей, а в червні — вже вісім таких подій

У червні на території держави сталось вісім фактів утоплення дітей, передає департамент комунікації Національної поліції України.

«У травні сталося 12 фактів утоплення дітей, а в червні — вже вісім таких подій. Відтак поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води», — пишуть правоохоронці.

Поліція закликає громадян уважно і відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води. Батькам і рідним неповнолітніх слід пояснювати їм правила поведінки на воді, не відпускати дітей далеко від себе, постійно тримати в полі зору. Бажано обирати для відпочинку спеціально обладнані місця, уникати місць з необстеженим дном, оскільки там можуть виявитися небезпечні перешкоди. У разі підозри на нещасний випадок слід негайно повідомити рятувальників та поліцію.