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    З початку червня в Україні потонули 8 дітей

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    Поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води - З початку червня в Україні потонули 8 дітей
    Поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води

    У травні сталося 12 фактів утоплення дітей, а в червні — вже вісім таких подій

    У червні на території держави сталось вісім фактів утоплення дітей, передає департамент комунікації Національної поліції України.

    «У травні сталося 12 фактів утоплення дітей, а в червні — вже вісім таких подій. Відтак поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води», — пишуть правоохоронці.

    Поліція закликає громадян уважно і відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води. Батькам і рідним неповнолітніх слід пояснювати їм правила поведінки на воді, не відпускати дітей далеко від себе, постійно тримати в полі зору. Бажано обирати для відпочинку спеціально обладнані місця, уникати місць з необстеженим дном, оскільки там можуть виявитися небезпечні перешкоди. У разі підозри на нещасний випадок слід негайно повідомити рятувальників та поліцію.

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