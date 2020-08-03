З початку дії автофіксації порушень правил дорожнього руху їх кількість зменшилася вп’ятеро



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Олексій Білошицький стверджує, що в середньому щодня фіксується 12 тисяч порушень

В Нацполіції вважають, що водії стають більш дисциплінованими і відповідальними

Завдяки новій системі автофіксації кількість порушень суттєво знизилась, водії стають дисциплінованими й відповідальними. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький стверджує, що в середньому щодня фіксується 12 тисяч порушень, а це значно менша кількість порушень проти 58 тисяч у перший день роботи автофіксації.

«Однозначно, це для нас позитивний результат: ми можемо констатувати, що швидкість знижується, порушувати стають менше. Водії стають більш дисциплінованими, відповідальнішими», – коментує Білошицький.

На питання, чи пов’язана менші кількість порушень з тим, що водії знають місця розташування камер та дотримуються на цих ділянках швидкісного режиму, Олексій Білошицький відповів: «Камери автофіксації встановлені у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, переважною причиною яких є перевищення швидкості. Саме з метою упередження порушень вони і встановлені. Якби мета була іншою, наприклад, якомога більше зафіксувати порушень, «набити» якомога більше штрафів, то, зрозуміло, зовсім інший концепт запровадження був би у цієї системи».

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень, нині цей показник знизився у п’ять разів. Для порівняння, через місяць після запровадження системи, 30 червня було зафіксовано 14258 порушень, ще через місяць, 29 липня – 10386. За весь час роботи системи українці сплатили понад 60 млн грн штрафів.

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