На Рівненщині закрили на карантин більше півсотні шкіл через грип та ГРВІ



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У Радивилівському районі закрито 19 шкіл, у Березнівському – 15, у Здолбунівському – дев'ять, у Володимирецькому – сім шкіл, у Рівненському – одна школа

Рівненська область закрила на карантин 51 школу через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів за даними на 12 лютого. Про це повідомив представник Рівненської обласної державної адміністрації, передають «Українські новини».

У Радивилівському районі закрито 19 шкіл, у Березнівському – 15, у Здолбунівському – дев’ять, у Володимирецькому – сім шкіл, у Рівненському – одна школа.

У Львові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закриють ще шість навчальних закладів.

Раніше у Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області вже 224 школи закрили на карантин через епідемію ГРВІ.

Нагадаємо, за тиждень з 4 по 10 лютого в Україні зареєстровано два випадки смерті від грипу, серед померлих - одна дитина.