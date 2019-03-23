З початку року Порошенко задекларував майже чверть мільярда дивідендів від свого інвестфонду



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Президент Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку у Хмельницькому

За тиждень до виборів президент засвітив чергову порцію дивідендів - майже 40 млн. грн

Президент Петро Порошенко 22 березня задекларував 38,5 млн грн дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Кошти вказав трьома траншами: 10 млн грн, 13,5 млн грн і 15 млн. грн.

Загалом, з початку року інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» приніс Петру Порошенку, який є його власником, 234,26 млн грн дивідендів (за весь 2018 рік - 152,51 млн грн дивідендів).

Нагадаємо, що з початку 2019 року президент активно декларує надходження дивідендів від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», який йому належить. Цей вид доходів декларувався: 1 січня (26,21 млн грн), 1 лютого (18,55 млн грн), 8 лютого (11 млн грн), 15 лютого (60 млн грн), 20 лютого (15 млн грн), 22 лютого (20 млн грн), 1 березня (45 млн грн).

Ще Петро Порошенко задекларував два транші дивідендів від Rothschild Trust (Schweiz). Це відбулося 26 грудня 2018 року (556,7 млн грн) і 1 січня 2019 року (548,6 млн грн).

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