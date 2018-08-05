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    З початку року прикордонники виявили понад 4 тисячі «проблемних» документів

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    <span>Фото: українські прикордонники</span> - З початку року прикордонники виявили понад 4 тисячі «проблемних» документів
    Фото: facebook.com/DPSUkraine
    Фото: українські прикордонники

    Прикордонний контроль не пройшли 470 громадян з підробленими документами

    З початку року прикордонники припинили використання громадянами більше 4100 «проблемних» документів.

    Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

    Повідомляється, що більшість з них, а це 3660, були недійсними, ще 60 не належали особам, які за ними перетинали кордон, також 470 громадян намагалися при перетині кордону та лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил використовувати підроблені документи.

    «У результаті постійного вдосконалення системи прикордонного контролю та активної взаємодії з іншими вітчизняними і міжнародними правоохоронними органами ефективність виявлення на кордоні правопорушників постійно зростає», - йдеться в повідомленні.

    Також зазначається, що серед іноземців, які використовували підробки, в своїй більшості є громадянами Туреччини, Ірану, Єгипту, Іраку, Росії, Шрі-Ланки, Індії, а підробці піддавалися паспорти Єгипту, Туреччини, Болгарії, Німеччини, Франції, Ізраїлю, Індії, Греції, Данії, Молдови та Іспанії.

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