З полону нігерійських піратів звільнили українського моряка



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Біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець

Українського моряка Дмитра Голяненка, члена екіпажу «Alpine Penelope» звільнили з полону піратів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Тwitter.

«Україна своїх не кидає. 20 лютого поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу «Alpine Penelope». Зокрема, громадянина України», - написав міністр.

За його словами, після переговорів, екіпаж звільнили.

«Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!» - додав Кулеба.

Україна своїх не кидає.



20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу “Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Нагадаємо, біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець.