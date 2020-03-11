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    З полону нігерійських піратів звільнили українського моряка

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    З полону нігерійських піратів звільнили українського моряка

    Біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець

    Українського моряка Дмитра Голяненка, члена екіпажу «Alpine Penelope» звільнили з полону піратів.

    Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Тwitter.

    «Україна своїх не кидає. 20 лютого поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу «Alpine Penelope». Зокрема, громадянина України», - написав міністр.

    За його словами, після переговорів, екіпаж звільнили.

    «Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!» - додав Кулеба.

    Нагадаємо, біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець.

    полон Україна Дмитро Кулеба українські моряки Нігерія
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