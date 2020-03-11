З полону нігерійських піратів звільнили українського моряка
Біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець
Українського моряка Дмитра Голяненка, члена екіпажу «Alpine Penelope» звільнили з полону піратів.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Тwitter.
«Україна своїх не кидає. 20 лютого поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу «Alpine Penelope». Зокрема, громадянина України», - написав міністр.
За його словами, після переговорів, екіпаж звільнили.
«Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!» - додав Кулеба.
Україна своїх не кидає.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020
20.02 поблизу Нігерії пірати викрали 10 членів екіпажу “Alpine Princess”. Зокрема, громадянина України.@UKRinGRC і судноплавна компанія відпрацювали. Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім’єю. Вітаю з поверненням!
Нагадаємо, біля Африки пірати напали на судно та викрали моряків, серед яких українець.