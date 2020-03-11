В Угорщині оголосили надзвичайний стан через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В країні заборонили масові заходи та закрили університети, але школи поки працюватимуть

Уряд Угорщини оголосив введення надзвичайного стану з метою боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Про це заявив у середу голова канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, повідомляє Hungary Today.

«Уряд наказав запровадити надзвичайний стан у зв'язку з заходами захисту проти нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим забороняється проведення заходів в закритому просторі за участі понад 100 осіб та на відкритому повітрі за участю понад 500 людей.

Також закриваються усі університети, а студентів переводять на дистанційне навчання.

Водночас школи працюватимуть. Але, за словами Гуляша, це може змінитися, якщо стане необхідним для захисту життя та здоров'я.

Крім того, Угорщина закриває кордони для відвідувачів з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану. Винятком будуть лише громадяни Угорщини, які прибули з цих країн.

До відома, у Польщі через коронавірус на два тижні закрили всі навчальні заклади.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на COVID-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).