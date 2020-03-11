ЄС загрожує економічний шок на кшталт 2008 року — Європейський центробанк



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Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард

Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти для того, аби пом’якшити удар коронавірусу на економіку

Через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.

Про це під час телефонної конференції з лідерами ЄС заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, передає BloombergQuint

За її словами, без координації дій європейських держав «ми побачимо сценарій, який багатьом з нас нагадає фінансову кризу 2008 року».

Лагард підкреслила - якщо ЄС вдасться скоординовано протидіяти коронавірусу і його впливу на економіку, то економічний «шок» буде тимчасовим.

Вона підкреслила, що наразі Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти для того, аби пом’якшити удар коронавірусу на економіку.

Зазначимо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі.

«Україна зараз в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році», - стверджує прем'єр.

За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність в банках. «У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас по бюджетному курсу, який запланований (27 грн / долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ, і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов», - додав він.

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