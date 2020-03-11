У МОЗ назвали вісім регіонів, які додатково отримають німецькі тест-системи на коронавірус



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Усі тести сертифіковані ВООЗ

Наразі триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей

МОЗ доправить німецькі тест-системи для виявлення нового коронавірусу у вісім регіонів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі МОЗ.

«У вісім регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу Covid-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Це пришвидшить процес проведення перевірки на Covid-19. Станом на зараз вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я повністю справляється з тими зразками, які є», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тести вже доправлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя. Також зазначається, що триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей. Усі тести сертифіковані ВООЗ.

Як відомо, сьогодні у Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Також повідомлялося, що сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).