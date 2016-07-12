З Росії за кордон тікають до 200 тисяч людей кожного року

У Росії підтвердили, що близько 200 тисяч людей кожного року тікають від «стабільності»

З Росії за кордон на постійне місце проживання щорічно виїжджають до 200 тисяч чоловік. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін в суботу, 25 листопада, у ході громадського форуму, що проходить у Москві. У той же час число росіян, що переїжджають в Москву, за словами Собяніна, останнім часом знизилася до 10 тисяч. «Проблема не в тому, що



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Прикордонний контроль у аеропорту «Шереметьєво»

У Росії підтвердили, що близько 200 тисяч людей кожного року тікають від «стабільності»

З Росії за кордон на постійне місце проживання щорічно виїжджають до 200 тисяч чоловік. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін в суботу, 25 листопада, у ході громадського форуму, що проходить у Москві.

У той же час число росіян, що переїжджають в Москву, за словами Собяніна, останнім часом знизилася до 10 тисяч.

«Проблема не в тому, що вони приїжджають в Москву. Проблема в тому, що вони їдуть за кордон. Москва є форпостом, який намагається хоча б частину цього потоку зупинити», - продовжив московський мер.

Крім цього Собянін заявив, що продуктивність праці в Москві в 2,5 разів перевищує середній показник по Росії, і в 5-7 разів - показник сільській місцевості, де, за його словами, проживають «зайві» 15 млн чоловік.

«Людям там (в сільській місцевості. - Ред.) нічого робити, немає високопродуктивної якісної праці, суцільні чиновники», - продовжив мер.

У дискусії «Майбутнє економіки країни: роль агломерацій» в рамках форуму також взяв участь екс-міністр фінансів Олексій Кудрін. Він в свою чергу заявив про необхідність розвитку агломерацій, а також закликав до децентралізації влади.

Джерело: Deutsche Welle