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    З січня наступного року виробників продуктів перевірятимуть без попередження, - Держпродпоживслужба

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    Експерти вважають, що причина погіршення якості продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників - З січня наступного року виробників продуктів перевірятимуть без попередження, - Держпродпоживслужба
    Експерти вважають, що причина погіршення якості продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників

    Цього року фахівці Держпродспоживслужби констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах

    У 2019 році операторів ринку харчової продукції будуть перевіряти без попередження. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

    «Заходи державного контролю у 2019 році будуть здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю», - йдеться у повідомленні.

    При цьому, операторів ринку попереджатимуть про аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР.

    «Не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу», - розповіли контролери.

    Нагадаємо, цього року фахівці Держпродспоживслужби констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах.

    Експерти вважають, що причина погіршення якості продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників.

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