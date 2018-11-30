З січня наступного року виробників продуктів перевірятимуть без попередження, - Держпродпоживслужба
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Цього року фахівці Держпродспоживслужби констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах
У 2019 році операторів ринку харчової продукції будуть перевіряти без попередження. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
«Заходи державного контролю у 2019 році будуть здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю», - йдеться у повідомленні.
При цьому, операторів ринку попереджатимуть про аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР.
«Не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу», - розповіли контролери.
Нагадаємо, цього року фахівці Держпродспоживслужби констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах.
Експерти вважають, що причина погіршення якості продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників.