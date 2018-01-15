З вулкану на Філіппінах почала текти лава: опубліковано неймовірні фото
- Сьогодні, 06:16
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Влада евакуює приблизно 15 тисяч людей на ФіліппінахЗ вулкана Майон на Філіппінах почала витікати лава. Влада евакуює приблизно 15 тисяч людей.
Про виверження вулкану повідомляє Інститут вулканології та сейсмології у Філіппінах.
Учора філіппінський Інститут вулканології та сейсмології підвищив позначку загрози до третього рівня. Це означає підвищену загрозу небезпечного виверження.
Державні структури радять людям прикривати ніс та рот хустинкою, щоб уникнути вдихання небезпечного диму від вулкана.
«Ми наполегливо радимо бути обережним та уникати 6-ти кілометрової зони потенційного ураження від вулкана», — йдеться в офіційній заяві інституту.
Попри те що сьогодні відбувся перший витік лави, рівень загрози поки зберігається на позначці 3. Вулкан створює загрозу падіння каміння, а також зсуву ґрунту.
Цивільній авіації не рекомендується здійснювати польоти у радіусі, близькому до виверження вулкана.
Mayon Volcano view tonight:— Millennial Tweets (@MillennialsFTW) 15 січня 2018 р.
As of 9pm 1/15/18
Location: Brgy. Market site, Daraga, Albay
[Photo credit to Joshua Eric Velasco Dandal ]#MayonVolcanoAlertLevel3 #KeepSafe #Albayano #PrayforAlbay #albay #Mayon #volcano #Philippines #erruption #MayonVolcano pic.twitter.com/1qWXAwkKk5
That beauty but so creepy.— Mae Angela (@lala_aning) 15 січня 2018 р.
Looking outside from the window of our office rn.
OMG! #Mayon !#MayonVolcanoAlertLevel3
(c) Charles Xavier JCDPhotograpy pic.twitter.com/LCJT6s0kch
Нагадаємо, у листопаді сталося декілька вивержень вулкану Агунг. Через одне з них близько 24 тисяч жителів були евакуйовані. Усього евакуювали 224 населених пункти. Тоді телеканал CNN з посиланням на місцеву владу повідомив, що стовп попелу піднімався на висоту 7600 метрів.