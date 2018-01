З вулкану на Філіппінах почала текти лава: опубліковано неймовірні фото

Влада евакуює приблизно 15 тисяч людей на Філіппінах

З вулкана Майон на Філіппінах почала витікати лава. Влада евакуює приблизно 15 тисяч людей.

Про виверження вулкану повідомляє Інститут вулканології та сейсмології у Філіппінах.

Учора філіппінський Інститут вулканології та сейсмології підвищив позначку загрози до третього рівня. Це означає підвищену загрозу небезпечного виверження.

Державні структури радять людям прикривати ніс та рот хустинкою, щоб уникнути вдихання небезпечного диму від вулкана.

«Ми наполегливо радимо бути обережним та уникати 6-ти кілометрової зони потенційного ураження від вулкана», — йдеться в офіційній заяві інституту.

Попри те що сьогодні відбувся перший витік лави, рівень загрози поки зберігається на позначці 3. Вулкан створює загрозу падіння каміння, а також зсуву ґрунту.

Цивільній авіації не рекомендується здійснювати польоти у радіусі, близькому до виверження вулкана.

That beauty but so creepy.

Looking outside from the window of our office rn.

OMG! #Mayon !#MayonVolcanoAlertLevel3



(c) Charles Xavier JCDPhotograpy pic.twitter.com/LCJT6s0kch