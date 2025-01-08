Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури після 28 лютого

Деякі військовозобов’язані, які були заброньовані, підпадуть під мобілізацію до ЗСУ

28 лютого закінчується у всіх військовозобовʼязаних по країні бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«Враховуючи що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону», – каже він.

Як зазначив нардеп, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки йдуть на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам звʼязку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників.

«Мобілізаційне завдання (МЗ) бронювання військовозобов’язаних працівників зазвичай агропромислового сектору, для виробництва номенклатури, розуміння обсягів виробництва необхідної продукції, для військових. МЗ має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств, тобто бути таким, яке підприємство може виконати», – пояснив Федієнко.

Парламентар наголошує, що обласна військова адміністрація, встановлює мобілізаційне завдання враховуючи потреби Міністерства оборони та можливості підприємства. За словами Федієнка, під час останніх перевірок ОВА відповідності таких підприємств у частині спроможності, деякі з них втратили МЗ. Водночас працівники на той час залишились заброньованими.

Нардеп нагадав, що бронювання працівника встановлюється Міністерством економіки. І навіть якщо підприємством на певний час втрачало мобілізаційне завдання, бронювання працівника залишалося чинним.

«На жаль, далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, та мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ. Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, буде мобілізований до Збройних сил України, інших військових формувань. Можливо варто вже зараз подбати про те, щоб долучитись до відповідного військового підрозділу через механізм рекрутингу, діюче законодавство це дозволяє», – підкреслив він.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Миколаївській області мобілізували працівника критично важливого підприємства, нібито анулювавши відстрочку від призову. За його словами працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку шляхом бронювання. Надалі начальником ТЦК солдата було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

Однак згодом стало відомо, що співробітники ТЦК і СП не можуть анулювати бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах.