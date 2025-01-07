Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок

15 років за ґратами проведе пара педофілів. Чоловік та жінка знімали порнографічний контент, розбещували доньок та ґвалтували одну з них

На Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінку та чоловіка визнано винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та торгівлею людьми.

Повідомляється, що прокурори у суді довели, що жінка виготовляла відеофайли порнографічного характеру за своєї участі та двох доньок 2011 та 2013 років народження. До зйомки окремих відеороликів вона залучала чоловіка. Жінка тричі передавала йому старшу доньку з метою сексуальної експлуатації. Він ґвалтував падчерку в присутності та за активної участі дружини.

Також відомо, що надалі відзнятий контент, що містив дитячу порнографію, розповсюджувався через мережу Інтернет.

Наразі подружжя перебуває під вартою. Пару засуджено до 15 років позбавлення волі. Їх на 3 роки позбавлено права займатись діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля неповнолітніх дітей. Також задоволено цивільний позов представника малолітніх потерпілих на загальну суму 750 тис грн.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі у Дніпрі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив поліціянта ножем.