Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня

Синоптики прогнозують місцями ожеледицю

У вівторок, 7 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У східних та північно-східних областях вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 7 січня фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-3° морозу, вдень 4-9° тепла. На Прикарпатті та півдні країни 7-12°С.

На Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.