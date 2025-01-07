Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Синоптики прогнозують місцями ожеледицю
У вівторок, 7 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
У східних та північно-східних областях вночі невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-3° морозу, вдень 4-9° тепла. На Прикарпатті та півдні країни 7-12°С.
На Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.
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