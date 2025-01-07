Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото

У 2021 році Марків став батьком. Службу в лавах ЗСУ не припиняв донині

Український військовий, який пройшов шлях від активіста на Майдані до офіцера-розвідника, передає свій досвід курсантам Київського інституту Нацгвардії

Віталій Марків – активіст Євромайдану, учасник російсько-української війни та один з перших жертв російських пропагандистів. У 2017 році Марківа звинуватили у вбивстві журналіста з Італії на Донбасі в травні 2014-го. Лише завдяки єдності українських журналістів, активістів та влади Верховний суд Італії виправдав військового.

Нині військовий не лише служить у війську, а й передає досвід курсантам Київського інституту Національної гвардії України.

«Главком» далі розповідає, чим які зміни відбулися у особистому і професійному житті Марківа, а також пригадує деталі його італійського увʼязнення.

Євромайдан, російсько-українська війна та увʼязнення в Італії

Віталій Марків народився у Тернополі, але значну частину свого життя провів в Італії, куди переїхав разом із родиною в юному віці. У 2013 році, коли почалися події Євромайдану, він повернувся до України, аби підтримати демократичні зміни.

«Переломним для мене був момент, коли я приїхав на Майдан. Я відчув гордість. Відчув, що я вдома. А це, можливо, і завдяки Італії. Тому що Італія – це європейська країна, це демократична країна, вона має свої цінності, але ти там чужий. І це розуміння, що ти там чужий, ніколи не залишало», – пригадав військовий.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Markiv Vitalii (@markiv_vitalii_official)

У 2014 році Марків добровільно вступив до лав Національної гвардії України, де брав участь у бойових діях на Донбасі.

«Ми намагалися в максимально короткий час навчитися якомога якісніше виконувати бойові завдання. Велику роботу провів наш бойовий батько, генерал-майор Сергій Петрович Кульчицький, який у нас вірив. Під час присяги він сказав: «У вас мало військового досвіду, але у вас дуже сильний бойовий дух. Будь ласка, передайте це військам», – там Марків описував початок своєї служби у 2014 році.

У червні 2017 року Віталій Марків приїхав до Італії, щоб відвідати свою родину. Під час прибуття в аеропорт Болоньї його було затримано італійськими правоохоронцями.

Марківа звинуватили у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, які загинули у травні 2014 року поблизу Слов’янська. За версією італійських слідчих, Марків начебто координував мінометний обстріл, який призвів до їхньої смерті. Журналісти перебували в зоні бойових дій, фіксуючи наслідки конфлікту, і потрапили під обстріл, коли перебували в так званій «сірій зоні» – між українськими позиціями та територіями, контрольованими проросійськими бойовиками.

Марків у італійському суді фото: instagram.com/markiv_vitalii_official/

Італійські слідчі наполягали, що Віталій Марків, який у 2014 році перебував на позиції на горі Карачун поблизу Слов’янська, був причетний до координації обстрілу, у результаті якого загинули журналісти.

Доказів прямої причетності Марківа до обстрілу не було. Він займав позицію на відстані понад 1,5 кілометра від місця події, і його підрозділ не мав у розпорядженні мінометів, які могли б завдати таких ударів.

У справі Віталія Марківа ключову роль відіграла російська пропаганда. Під час судового процесу італійські прокурори використовували аргументи, що часто були схожі на наративи, поширювані російськими медіа. Наприклад, українську армію зображували як хаотичну і некомпетентну, а сам Марків – як частину «незаконних» сил.

Протести в України із закликами звільнити Віталія Марківа фото: instagram.com/markiv_vitalii_official/

Обвинувачення та вироки

Попри очевидні суперечності у доказах, суд першої інстанції у місті Павія у 2019 році визнав Марківа винним. Йому призначили 24 роки ув’язнення. Цей вирок викликав значне обурення в Україні та серед міжнародної спільноти. Українські офіційні особи назвали процес упередженим і політично мотивованим, наголошуючи, що розслідування мало численні прогалини. Після вироку численні організації та журналісти почали незалежні розслідування.

Випадок Віталія Марківа став предметом міжнародної уваги. Його захист активно працював над доведенням його невинуватості, залучивши до справи провідних юристів, журналістів і військових експертів.

У листопаді 2020 року апеляційний суд Мілана повністю виправдав Віталія Марківа, визнавши його непричетність до інкримінованого злочину. Судді постановили, що обвинувачення були необґрунтованими, а розслідування справи – упередженим. Марківа зустрічали в аеропорту, як національного героя, що витримав усі випробування та довів свою невинуватість.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Markiv Vitalii (@markiv_vitalii_official)

Служба в Збройних силах після повернення

Після увʼязнення в Італії та повернення до України Марків продовжив службу. Наразі він є офіцером-розвідником першого Батальйону оперативного призначення «Форпост» бригади «Буревій» Національної гвардії України.

Так, у 2022 році він розповідав, що у напередодні вторгнення військові розуміли, що Росія проводить геть не навчання.

«У колі побратимів ми обговорювали це питання. І були розмови, що якщо вони вже почали розгортати польові медичні пункти, то це точно не для навчань. Вони підтягували балістику та польові склади. Тоді відбувався величезний вкид коштів, щоб утримувати цих людей, годувати їх. І як військові ми розуміли, що це точно не для того, щоб викинути ці кошти на вітер. Тож навчання навчаннями, але коли ми вже побачили, що росіяни почали перекидати війська із зовсім протилежного боку РФ, було очевидно, що вони готувалися до війни», – пригадав Марків.

Нещодавно також військовий також коментував, якою є ситуація в українському війську, які сильні сторони мають українські бійці. За словами Марківа, в армії все ще присутні радянські підходи, але молоді офіцери частково змінюють цю систему. Він наголосив, що стійкість і віра українських захисників вражають світ, навіть у найважчі часи.

Однією з найсильніших сторін всіх Сил оборони є адаптивність до нових технологій. Водночас Марків вважає, що необхідна повна трансформація системи. Насамперед люди мають розуміти, що бути захисником – це велика честь.

Лекції для студентів-військових

Крім служби, Марків активно ділиться своїм бойовим досвідом із майбутніми офіцерами. Так, нещодавно він провів бінарні заняття з дисциплін «Бойове застосування озброєння» та «Розвідка» у Київському інституті Національної гвардії України.

У пресцентрі інституту зазначають, що основною метою комплексних заняттях було ознайомити майбутніх офіцерів з реаліями сучасної війни, особливостями бойового застосування озброєння та особливостями організації розвідки в батальйонно-тактичній групі.

«Віталій разом з побратимом-розвідником продемонстрували для здобувачів Інституту сучасні найпоширеніші зразки стрілецької зброї та засобів ближнього бою. Розвідники на прикладі особистого бойового досвіду довели курсантам прямопропорційну залежність, на полі бою, між теоретичними знаннями, практичними навичками застосування озброєння та ефективністю знищення ворога, збереження свого життя і життя своїх побратимів», – йдеться у дописі.

Особисте життя

Наприкінці 2021 року Віталій Марків вперше став батьком. У легендарного воїна народився син.

Із дружиною Діаною Марків разом із 2014 року. Знайомство пари відбулося саме на Майдані.

«Це було у новорічну ніч. Ця історія має свою важливість. Дружина зі своєю подругою прийшли на концерт. Тоді всі увімкнули ліхтарики, що навіть з космосу нас можна було побачити. Народу прийшло дуже багато. Я тоді був у складі самооборони Майдану й ми з нею просто зустрілися поглядами. Блискавка вдарила, як кажуть. Можливо, це один з найреальніших випадків любові з першого погляду», – пригадав Марків.

Архівна світлина родини Марків фото: instagram.com/markiv_vitalii_official

На сторінці в Instagram пара часто ділиться родинними світлинами.

Різдвяна фотосесія наприкінці 2024 року фото: instagram.com/markiv_vitalii_official

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа.